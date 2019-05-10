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      Выпуск новостей за 13:00: Интервью с Коломойским. Новый прокурор Днепропетровщины

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 13:00 – в интервью "РБК-Украина" олигарх Игорь Коломойский заявил, что видит нынешнего главу МВД Арсена Авакова новым премьер-министром. На Днепропетровщине новый прокурор – Роман Токарь, который до сих пор был заместителем прокурора области. Его лично приехал представить глава ГПУ Юрий Луценко.

      Также в выпуске:

      Главу НАБУ Артема Сытника как свидетеля вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

      Международный трибунал начал рассматривать иск Украины о незаконном удерживании украинских моряков.

      В России посадили за решетку звезд футбола Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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      Теги: Новости Днепра Арсен Аваков Игорь Коломойский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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