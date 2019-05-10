Выпуск новостей за 13:00: Интервью с Коломойским. Новый прокурор Днепропетровщины
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 13:00 – в интервью "РБК-Украина" олигарх Игорь Коломойский заявил, что видит нынешнего главу МВД Арсена Авакова новым премьер-министром. На Днепропетровщине новый прокурор – Роман Токарь, который до сих пор был заместителем прокурора области. Его лично приехал представить глава ГПУ Юрий Луценко.
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Источник: 24 канал
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