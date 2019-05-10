Выпуск новостей за 13:00: Интервью с Коломойским. Новый прокурор Днепропетровщины

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 13:00 – в интервью "РБК-Украина" олигарх Игорь Коломойский заявил, что видит нынешнего главу МВД Арсена Авакова новым премьер-министром. На Днепропетровщине новый прокурор – Роман Токарь, который до сих пор был заместителем прокурора области. Его лично приехал представить глава ГПУ Юрий Луценко.

Также в выпуске: Главу НАБУ Артема Сытника как свидетеля вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Международный трибунал начал рассматривать иск Украины о незаконном удерживании украинских моряков. В России посадили за решетку звезд футбола Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Источник: 24 канал