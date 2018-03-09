Выпуск новостей за 13:00: Мера пресечения для Рубана. Необычный способ оплаты за проезд
Выпуск новостей 13:39, 9 марта 68 Читати новину українською
В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 13:00 – руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану в эти минуты избирают меру пресечения. Ему инкриминируют подготовку террористического акта. Киевская подземка сегодня ввела необычный способ оплаты проезда. Пассажиры могут проехать бесплатно, если зачитают стих Тараса Шевченко.
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Источник: 24 Канал
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