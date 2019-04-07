Выпуск новостей за 13:00: Обстрелы на Луганщине. Марафон в Киеве
В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 13:00 – боевики на Луганщине обстреляли поселок Золотое-4. Снаряд попал в частный дом, разрушена крыша, а также поврежден автомобиль, припаркованный неподалеку. В Киев приехали 13 тысяч участников из 57 стран мира, чтобы вместе преодолеть дистанцию марафона в 21 километр.
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Источник: 24 канал
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