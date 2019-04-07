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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 13:00: Обстрелы на Луганщине. Марафон в Киеве

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 13:00 – боевики на Луганщине обстреляли поселок Золотое-4. Снаряд попал в частный дом, разрушена крыша, а также поврежден автомобиль, припаркованный неподалеку. В Киев приехали 13 тысяч участников из 57 стран мира, чтобы вместе преодолеть дистанцию марафона в 21 километр.

      Также в выпуске:

      Воины Операции Объединенных сил заняли новые позиции под оккупированным Донецком.

      Украинские пограничники запретили въезд на три года лидеру союза венгров Румынии Хунору Келемену.

      Второй тур президентских выборов: как изменить место голосования.

      В столице археологи нашли ценные вещи времен Киевской Руси.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Война на Донбассе Новости Луганска
      Источник: 24 канал
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