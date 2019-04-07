Выпуск новостей за 13:00: Обстрелы на Луганщине. Марафон в Киеве

В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 13:00 – боевики на Луганщине обстреляли поселок Золотое-4. Снаряд попал в частный дом, разрушена крыша, а также поврежден автомобиль, припаркованный неподалеку. В Киев приехали 13 тысяч участников из 57 стран мира, чтобы вместе преодолеть дистанцию марафона в 21 километр.

Также в выпуске: Воины Операции Объединенных сил заняли новые позиции под оккупированным Донецком. Украинские пограничники запретили въезд на три года лидеру союза венгров Румынии Хунору Келемену. Второй тур президентских выборов: как изменить место голосования. В столице археологи нашли ценные вещи времен Киевской Руси.

Источник: 24 канал