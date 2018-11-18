Выпуск новостей за 13:00: Ограбление на Киевщине. Споры из-за Brexit
В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 13:00 – полиция задержала одного из грабителей, который 17 ноября украл около 2 миллионов гривен из инкассаторской машины в городе Ирпень, на Киевщине. Британского премьера Терезу Мэй высмеяли в парламенте государства из-за соглашения о Brexit. Чиновники считают его недостаточно точным и не защищающим интересы страны.
Также в выпуске:
Пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе, во время боевых действий погиб один украинский военный.
Виктора Януковича в Москве госпитализировали в "недвижимом состоянии", – росСМИ
Во Франции во время протестов погиб один человек, еще 106 человек травмированы.
Тренеры из Кореи приехали в Украину, чтобы помочь курсантам Житомирского военного института осваивать боевое искусство тхэквондо.