Выпуск новостей за 13:00: Ограбление на Киевщине. Споры из-за Brexit

В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 13:00 – полиция задержала одного из грабителей, который 17 ноября украл около 2 миллионов гривен из инкассаторской машины в городе Ирпень, на Киевщине. Британского премьера Терезу Мэй высмеяли в парламенте государства из-за соглашения о Brexit. Чиновники считают его недостаточно точным и не защищающим интересы страны.

Также в выпуске:

Пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе, во время боевых действий погиб один украинский военный.

Виктора Януковича в Москве госпитализировали в "недвижимом состоянии", – росСМИ

Во Франции во время протестов погиб один человек, еще 106 человек травмированы.

Тренеры из Кореи приехали в Украину, чтобы помочь курсантам Житомирского военного института осваивать боевое искусство тхэквондо.