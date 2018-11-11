Выпуск новостей за 13:00: Разоблачение российских шпионов в Австрии. Аномальный туман в Украине
В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 13:00 – в Австрии разоблачили еще одного российского разведчика. Он был сотрудником федерального ведомства и имел доступ к засекреченным материалам, которые передавал России. Из-за тумана в аэропортах Киева и Харькова перенесли рейсы, некоторые –задерживают. На дорогах видимость местами составляла не более 50 метров.
Также в выпуске:
Реакция ЕС на псевдовыборы на оккупированных территориях.
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Причины масштабных лесных пожаров в Калифорнии.
Источник: 24 канал
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