Выпуск новостей за 13:00: Стипендии для узников Кремля. Избиение футбольных фанатов

В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 13:00 – в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий сообщили, что украинским пленным, которые незаконно удерживаются в России, анексиванном Крыму и оккупированном Донбассе будут ежемесячно выплачивать стипендии. В Одессе после матча Черноморец – Ворскла правоохранители избили ультрас, которые вывесили антикремлевские плакаты.

Также в выпуске: Пророссийски боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ. НАТО направили в Керченский пролив военные корабли для того, чтобы встать на защиту Украины. Россия запустила фейковую историю об украинском моряке-палаче.