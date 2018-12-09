Выпуск новостей за 13:00: Стипендии для узников Кремля. Избиение футбольных фанатов
В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 13:00 – в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий сообщили, что украинским пленным, которые незаконно удерживаются в России, анексиванном Крыму и оккупированном Донбассе будут ежемесячно выплачивать стипендии. В Одессе после матча Черноморец – Ворскла правоохранители избили ультрас, которые вывесили антикремлевские плакаты.
Также в выпуске:
Пророссийски боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
НАТО направили в Керченский пролив военные корабли для того, чтобы встать на защиту Украины.
Россия запустила фейковую историю об украинском моряке-палаче.
Источник: 24 канал
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