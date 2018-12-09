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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 13:00: Стипендии для узников Кремля. Избиение футбольных фанатов

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 13:00 – в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий сообщили, что украинским пленным, которые незаконно удерживаются в России, анексиванном Крыму и оккупированном Донбассе будут ежемесячно выплачивать стипендии. В Одессе после матча Черноморец – Ворскла правоохранители избили ультрас, которые вывесили антикремлевские плакаты.

      Также в выпуске:

      Пророссийски боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      НАТО направили в Керченский пролив военные корабли для того, чтобы встать на защиту Украины.

      Россия запустила фейковую историю об украинском моряке-палаче.

       

      Теги: Украина – Россия Новости Одессы Полиция Ультрас Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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