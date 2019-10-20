Выпуск новостей за 13:00: Строительство Шулявского моста. Прививка от гриппа
В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 13:00 – В Киеве временно ограничили движение транспорта на проспекте Победы в связи со строительством Шулявского путепровода. Ограничение будет действовать сутки. Грипп идет в Украину. Пик заболеваемости придется на декабрь–январь, а сейчас надо заняться профилактикой. Вакцина в аптеках уже есть.
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