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      Выпуск новостей за 13:00: Травмированные в Карпатах лыжники. Скандал в королевской семье

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 13:00 – на горе Тростян травмировались сразу трое лыжников. Две женщины повредили ногу и ключицу. Одна из них жительница Хмельницкой области, вторая – Днепропетровщины. А у восемнадцатилетней девушки просто на вершине случился сердечный приступ. Принц Гарри и его жена Меган Маркл публично объявили, что планируют выйти из королевской семьи.

      Также в выпуске:

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      Теги: Королівська сім'я горные лыжи Скандал Выпуск новостей
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