Выпуск новостей за 13:00: Травмированные в Карпатах лыжники. Скандал в королевской семье

В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 13:00 – на горе Тростян травмировались сразу трое лыжников. Две женщины повредили ногу и ключицу. Одна из них жительница Хмельницкой области, вторая – Днепропетровщины. А у восемнадцатилетней девушки просто на вершине случился сердечный приступ. Принц Гарри и его жена Меган Маркл публично объявили, что планируют выйти из королевской семьи.

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В эти сутки российские наемники нарушили режим тишины 13 раз. Неподалеку Луганского и Новотошковского позиции наших защитников обстреляли из тяжелых минометов и гранатометов.

Экономические убытки Великобритании из-за выхода из Евросоюза уже достигли 170 миллиардов долларов. До конца года эксперты прогнозируют еще 70 миллиардов. По исследованиям аналитиков с 2016 по 2019 год экономические потери Соединенного Королевства – 265 миллиардов долларов.

В Киев срочно доставили девять раненых бойцов. Все они с пулевыми и осколочными ранениями находятся в главном военном госпитале. Состояние здоровья бойцов пока удовлетворительное.