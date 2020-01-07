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      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      Выпуск новостей за 13:00: Взрыв в общежитии города Одессы. Украинские пожарные в Австралии

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 13:00 – в одном из общежитий Одессы прогремел взрыв. В результате пострадали три человека. По предварительной информации, трое мужчин выпивали на общей кухне, а затем к ним присоединился еще один сосед. В разгар застолья между ними завязался конфликт. Украина отправит в Австралию две сотни специально подготовленных пожарных ГСЧС.

      Также в выпуске:

      На оккупированной Луганщине обнаружили более двух десятков единиц "Градов".

      Пентагон признали террористами в Иране – такое решение принял тамошний парламент.

      А тем временем Канада вслед за НАТО, Нидерландами и Швецией временно остановила свою учебную миссию в Ираке.

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      Теги: Австралия Новости Одессы Выпуск новостей
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