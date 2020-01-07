Выпуск новостей за 13:00: Взрыв в общежитии города Одессы. Украинские пожарные в Австралии

В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 13:00 – в одном из общежитий Одессы прогремел взрыв. В результате пострадали три человека. По предварительной информации, трое мужчин выпивали на общей кухне, а затем к ним присоединился еще один сосед. В разгар застолья между ними завязался конфликт. Украина отправит в Австралию две сотни специально подготовленных пожарных ГСЧС.

Также в выпуске: На оккупированной Луганщине обнаружили более двух десятков единиц "Градов". Пентагон признали террористами в Иране – такое решение принял тамошний парламент. А тем временем Канада вслед за НАТО, Нидерландами и Швецией временно остановила свою учебную миссию в Ираке.