Выпуск новостей за 13:00: Взрыв в общежитии города Одессы. Украинские пожарные в Австралии
В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 13:00 – в одном из общежитий Одессы прогремел взрыв. В результате пострадали три человека. По предварительной информации, трое мужчин выпивали на общей кухне, а затем к ним присоединился еще один сосед. В разгар застолья между ними завязался конфликт. Украина отправит в Австралию две сотни специально подготовленных пожарных ГСЧС.
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