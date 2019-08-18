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      Выпуск новостей за 13:00: Задержание майора полиции в Днепре. Забег ко Дню Независимости

      Выпуск новостей 75 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 13:00 – в Днепре задержали мужчину, который совершил тройное ДТП и скрылся с места аварии. Им оказался помощник начальника Запорожской областной полиции майор Артур Филькинштейн. 500 километров за 10 дней – трое профессиональных бегунов хотят преодолеть такое расстояние. Забег приурочили ко Дню назависимости.

      Также в выпуске:

      Пострадавших от пожара в одесском отеле поселили в местном лицее-интернате.

      Российские наемники продолжают обстрелы позиций украинской армии, как будто и не было договоренностей о режиме прекращения огня. За прошедшие сутки оккупанты восемь раз обстреляли наших воинов.

      Цены на уголь, а следовательно и электроэнергию подскочили из-за заговора Минэнерго и ключевых угольных компаний. Расследование в вероятных антиконкуретних действиях начал Антимонопольный комитет.

      blog_ava
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      Теги: День Независимости Полиция Выпуск новостей Новости Днепра Ровно
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 августа
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