Выпуск новостей за 13:00: Задержание майора полиции в Днепре. Забег ко Дню Независимости

В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 13:00 – в Днепре задержали мужчину, который совершил тройное ДТП и скрылся с места аварии. Им оказался помощник начальника Запорожской областной полиции майор Артур Филькинштейн. 500 километров за 10 дней – трое профессиональных бегунов хотят преодолеть такое расстояние. Забег приурочили ко Дню назависимости.

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