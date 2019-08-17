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      Выпуск новостей за 13:00: Задержание наркобарона. Кровавое нападение в Киеве

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 13:00 – израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера, накануне сбежавшего из аэропорта Борисполь прямо во время экстрадиции, таки задержали. Нашли преступника в одной из областей Украины. Мужчина с ножом и заточкой набросился на свою бывшую девушку. Как сообщает полиция, мужчина хотел возобновить отношения со своей возлюбленной, однако та отказалась

      Также в выпуске:

      В Одессе во время пожара в отеле погибли восемь человек.

      В Киеве на учениях спасали пострадавших во время столкновения двух кораблей.

      В Португалии поймали крупнейшего торговца нелегальным оружием.

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      Теги: Наркотики Новости Киева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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