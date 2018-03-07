Выпуск новостей за 14:00: 4G-связь в Украине. Фриланс для людей с инвалидностью

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 14:00 – три мобильных оператора Kyivstar, Lifecell и Vodafone – готовы к запуску технологии мобильной связи 4G, которая заработает в марте. В Украине для людей с ограниченными возможностями фрилансерство дает возможность зарабатывать, не выходя из дома.

Также в выпуске: Ксения Собчак хочет агитировать за себя в Крыму. В Индии неизвестные повалили памятник Ленину. Взрыв автомобиля в Киеве СБУ признала террористическим актом. Боевики не придерживаются режима прекращения огня.