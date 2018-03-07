Выпуск новостей за 14:00: 4G-связь в Украине. Фриланс для людей с инвалидностью
Выпуск новостей 14:49, 7 марта 81 Читати новину українською
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 14:00 – три мобильных оператора Kyivstar, Lifecell и Vodafone – готовы к запуску технологии мобильной связи 4G, которая заработает в марте. В Украине для людей с ограниченными возможностями фрилансерство дает возможность зарабатывать, не выходя из дома.
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Источник: 24 Канал
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