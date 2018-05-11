Выпуск новостей за 14:00: Избиение полицейского. Дело Савченко

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 14:00 – в Киеве на Оболони избили полицейского. Из-за того, что тот сделал замечание водителю. Оружие для подрыва Верховной Рады Надежде Савченко давали российские полковники.

Также в выпуске: В Черкасской области неизвестные бросили коктейль "Молотова" в витрину игорного заведения. В Киеве в Святошинском районе стреляли в 24-летнего парня. Двое украинских моряков погибли в Африке.