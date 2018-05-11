Выпуск новостей за 14:00: Избиение полицейского. Дело Савченко
В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 14:00 – в Киеве на Оболони избили полицейского. Из-за того, что тот сделал замечание водителю. Оружие для подрыва Верховной Рады Надежде Савченко давали российские полковники.
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В Черкасской области неизвестные бросили коктейль "Молотова" в витрину игорного заведения.
В Киеве в Святошинском районе стреляли в 24-летнего парня.
Двое украинских моряков погибли в Африке.
Источник: 24 Канал
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