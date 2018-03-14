Выпуск новостей за 14:00: Наказание за педофилию. Самоубийца во Львове

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 14:00 – в среду, 14 марта, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2016 о внесении изменений в Уголовный кодекс по защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. Во Львове на железнодорожном пути нашли тело разрезанного пополам мужчины, вероятно, он совершил самоубийство.

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