Выпуск новостей за 14:00: Наказание за педофилию. Самоубийца во Львове
Выпуск новостей 15:02, сегодня 32 Читати новину українською
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 14:00 – в среду, 14 марта, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2016 о внесении изменений в Уголовный кодекс по защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. Во Львове на железнодорожном пути нашли тело разрезанного пополам мужчины, вероятно, он совершил самоубийство.
Также в выпуске:
Порошенко поднял с земли шапку солдата почетного караула.
В Украине отмечают День добровольца.
Великобритания созывает экстренное совещание Совбеза ООН.
Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии.
Источник: 24 Канал
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