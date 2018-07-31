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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ
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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Выпуск новостей за 14:00: Нападение с кислотой в Херсоне. Убийство военного в Харькове

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 14:00 – в Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющую делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, личность нападавшего не установлена. Тело 23-летнего бойца-контрактника нашли в колодце на территории воинской части.

Также в выпуске:

Охранник офиса юридической фирмы во Львове нашел бомбу прямо у входа: полиция и саперы вовремя обезвредили опасную находку.

В Островского, который сбил на смерть ребенка, принудительно взяли биологические образцы на экспертизу.

В Оболонском суде адвокаты Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, продолжают срывать заседания, требуя отвода прокуроров и судей.

 

Теги: Криминальные новости Новости Харькова Новости Херсона Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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