Выпуск новостей за 14:00: Нападение с кислотой в Херсоне. Убийство военного в Харькове
В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 14:00 – в Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющую делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, личность нападавшего не установлена. Тело 23-летнего бойца-контрактника нашли в колодце на территории воинской части.
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Источник: 24 канал
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