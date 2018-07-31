Выпуск новостей за 14:00: Нападение с кислотой в Херсоне. Убийство военного в Харькове

В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 14:00 – в Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющую делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, личность нападавшего не установлена. Тело 23-летнего бойца-контрактника нашли в колодце на территории воинской части.

Также в выпуске: Охранник офиса юридической фирмы во Львове нашел бомбу прямо у входа: полиция и саперы вовремя обезвредили опасную находку. В Островского, который сбил на смерть ребенка, принудительно взяли биологические образцы на экспертизу. В Оболонском суде адвокаты Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, продолжают срывать заседания, требуя отвода прокуроров и судей.