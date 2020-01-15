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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Выпуск новостей за 14:00: Новый глава НАПК. Смертельная авария на Львовщине

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 14:00 – в селе Тарасовка Львовской области рейсовый автобус сбил пешехода. 32-летний мужчина погиб от полученных травм. Кабинет Министров назначил на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

      Также в выпуске:

      В результате ДТП в Польше погибли четверо людей, среди них – двое украинцев.

      В сети появилось новое видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране.

      В Иране арестовали мужчину, который снял на видео сбитие "Боинга" МАУ.

      Украина может отправить в Ирак 20 военных на поддержку миссии НАТО.

       

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      Теги: Кабинет Министров Украины Выпуск новостей Жертвы Новости Львова НАПК
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