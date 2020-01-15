Выпуск новостей за 14:00: Новый глава НАПК. Смертельная авария на Львовщине
В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 14:00 – в селе Тарасовка Львовской области рейсовый автобус сбил пешехода. 32-летний мужчина погиб от полученных травм. Кабинет Министров назначил на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.
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