Выпуск новостей за 14:00: Новый глава НАПК. Смертельная авария на Львовщине

В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 14:00 – в селе Тарасовка Львовской области рейсовый автобус сбил пешехода. 32-летний мужчина погиб от полученных травм. Кабинет Министров назначил на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

Также в выпуске: В результате ДТП в Польше погибли четверо людей, среди них – двое украинцев. В сети появилось новое видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране. В Иране арестовали мужчину, который снял на видео сбитие "Боинга" МАУ. Украина может отправить в Ирак 20 военных на поддержку миссии НАТО.