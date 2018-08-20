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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 14:00: Освобожден поселок на Донбассе. Новые детали стрельбы в Харькове

Выпуск новостей 24 Читати новину українською

В выпуске новостей 20 августа по состоянию на 14:00 – украинские военные освободили от оккупантов поселок Шумы, что на Донетчине– это была спланированная операция. Правоохранители заявили, что жертв от стрельбы в Харькове могло быть и больше, потому что рядом проезжала машина с ребенком.

Также в выпуске:

46-летняя британка выпала из круизного судна в Адриатическое море, провела там 10 часов и выжила.

В северном пригороде Парижа загорелось трехэтажное жилое здание, по меньшей мере 22 человека пострадали.

Водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, арестовали на 3 месяца.

 

 

Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Новости Харькова Полиция
Источник: 24 канал
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