Выпуск новостей за 14:00: Освобожден поселок на Донбассе. Новые детали стрельбы в Харькове

В выпуске новостей 20 августа по состоянию на 14:00 – украинские военные освободили от оккупантов поселок Шумы, что на Донетчине– это была спланированная операция. Правоохранители заявили, что жертв от стрельбы в Харькове могло быть и больше, потому что рядом проезжала машина с ребенком.

Также в выпуске: 46-летняя британка выпала из круизного судна в Адриатическое море, провела там 10 часов и выжила. В северном пригороде Парижа загорелось трехэтажное жилое здание, по меньшей мере 22 человека пострадали. Водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, арестовали на 3 месяца.