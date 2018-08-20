Выпуск новостей за 14:00: Освобожден поселок на Донбассе. Новые детали стрельбы в Харькове
В выпуске новостей 20 августа по состоянию на 14:00 – украинские военные освободили от оккупантов поселок Шумы, что на Донетчине– это была спланированная операция. Правоохранители заявили, что жертв от стрельбы в Харькове могло быть и больше, потому что рядом проезжала машина с ребенком.
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Источник: 24 канал
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