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Выпуск новостей за 14:00: Перестрелка в Бельгии. Мурал Кузьмы Скрябина

Выпуск новостей 11 Читати новину українською

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 14:00 – в Бельгии мужчина расстрелял двух полицейских и прохожего, инцидент произошел в центре восточного бельгийского города Льеж. В Харькове открыли мурал с изображением Кузьмы Скрябина. На рисунке изображена одна из самых известных фотографий музыканта, увеличенная в тысячи раз. Это фото сделали друзья Андрея Кузьменко, когда тот гостил в Харькове.

Также в выпуске:

Автобус из Украины попал в ДТП в Будапеште: пострадали почти 30 человек.

Дородная децентрализация: не все регионы выполняют ремонт местных дорог.

В Карибском бассейне бушует шторм Альберто.

 

Теги: Полиция Криминальные новости Выпуск новостей Андрей Кузьменко "Скрябин" Новости Харькова Бельгия Жертвы
Источник: 24 Канал
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