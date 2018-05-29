Выпуск новостей за 14:00: Перестрелка в Бельгии. Мурал Кузьмы Скрябина
В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 14:00 – в Бельгии мужчина расстрелял двух полицейских и прохожего, инцидент произошел в центре восточного бельгийского города Льеж. В Харькове открыли мурал с изображением Кузьмы Скрябина. На рисунке изображена одна из самых известных фотографий музыканта, увеличенная в тысячи раз. Это фото сделали друзья Андрея Кузьменко, когда тот гостил в Харькове.
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Источник: 24 Канал
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