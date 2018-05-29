Выпуск новостей за 14:00: Перестрелка в Бельгии. Мурал Кузьмы Скрябина

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 14:00 – в Бельгии мужчина расстрелял двух полицейских и прохожего, инцидент произошел в центре восточного бельгийского города Льеж. В Харькове открыли мурал с изображением Кузьмы Скрябина. На рисунке изображена одна из самых известных фотографий музыканта, увеличенная в тысячи раз. Это фото сделали друзья Андрея Кузьменко, когда тот гостил в Харькове.

Также в выпуске: Автобус из Украины попал в ДТП в Будапеште: пострадали почти 30 человек. Дородная децентрализация: не все регионы выполняют ремонт местных дорог. В Карибском бассейне бушует шторм Альберто.