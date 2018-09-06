Выпуск новостей за 14:00: Петиция в поддержку Сенцова. Военные учения на Львовщине

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 14:00 – все-таки собрала заветные 100 тысяч голосов и даже больше петиция в поддержку Олега Сенцова на сайте Белого дома. На Львовщине тренируются военные из 14-ти стран мира. Сегодня стартовала активная фаза самых масштабных международных учений Rapid Trident.

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