Выпуск новостей за 14:00: Петиция в поддержку Сенцова. Военные учения на Львовщине
В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 14:00 – все-таки собрала заветные 100 тысяч голосов и даже больше петиция в поддержку Олега Сенцова на сайте Белого дома. На Львовщине тренируются военные из 14-ти стран мира. Сегодня стартовала активная фаза самых масштабных международных учений Rapid Trident.
Также в выпуске:
Хасиды со всего мира едут в Умань на празднование иудейского Нового года.
В Администрацию Путина приходят по очереди женщины с плакатами "обмен всех на всех" и "Олег Сенцов – 116!" как напоминание, сколько голодает режиссер.
Вертолет, разбившийся в Киеве, принадлежит компании "Мироновский хлебопродукт", владельцем которого является Юрий Косюк.
Источник: 24 канал
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