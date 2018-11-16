Выпуск новостей за 14:00: Подозрение Продану. Пожар в Харькове
В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 14:00 – бывшему председателю Государственной фискальной службы Украины Мирославу Продану объявили подозрение в незаконном обогащении. Утром в Харькове вспыхнула лесопилка, площадь пожара достигла 500 квадратных метров.
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Источник: 24 канал
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