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      Выпуск новостей за 14:00: Подозрение Продану. Пожар в Харькове

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 14:00 – бывшему председателю Государственной фискальной службы Украины Мирославу Продану объявили подозрение в незаконном обогащении. Утром в Харькове вспыхнула лесопилка, площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

      Также в выпуске:

      В городе Смела, что на Черкасщине, после длительных митингов и акций протеста, наконец вернули тепло.

      В Праге более 1000 человек вышли на протест с требованием отправить премьер-министра Чехии в отставку.

      На Востоке Украины пророссийские боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских защитников получили ранения.

      Теги: Пожар Новости Харькова СБУ Государственная фискальная служба Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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