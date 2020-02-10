Выпуск новостей за 14:00 Пожар во львовском общежитии. Ответ МИД Украины на заявление Лаврова

В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 14:00 – в ночь с 9 на 10 февраля в общежитии Львовской академии ветеринарной медицины произошел пожар. Студента, отравившегося угарным газом, доставили в больницу. Сейчас его состояние – удовлетворительное. Украина не будет назначать своего посла в Россию. Об этом заявили в МИД Украины в ответ на заявление министра иностранных дел РФ Сергия Лаврова.

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