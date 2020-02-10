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      Выпуск новостей за 14:00 Пожар во львовском общежитии. Ответ МИД Украины на заявление Лаврова

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 14:00 – в ночь с 9 на 10 февраля в общежитии Львовской академии ветеринарной медицины произошел пожар. Студента, отравившегося угарным газом, доставили в больницу. Сейчас его состояние – удовлетворительное. Украина не будет назначать своего посла в Россию. Об этом заявили в МИД Украины в ответ на заявление министра иностранных дел РФ Сергия Лаврова.

      Также в выпуске:

      Более 40 украинцев должны эвакуировать из Уханя домой 11-12 февраля.

      Количество погибших от коронавируса увеличилось. Только за сутки в китайской провинции Хубэй, откуда и началась эпидемия, погибло еще 97 человек.

      Во Львове избили пьяного пассажира самолета, который конфликтовал и задерживал рейс.

      Чрезвычайники объявили штормовое предупреждение в Украине.

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      Теги: Украина – Россия МИД Украины Сергей Лавров Пожар Новости Львова Выпуск новостей
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