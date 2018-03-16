Выпуск новостей за 14:00: Представление на арест Савченко. Американский астронавт в Киеве
Выпуск новостей 14:40, сегодня 166 Читати новину українською
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 14:00 – в Верховной Раде будут рассматривать представление на арест Надежды Савченко. Американский астронавт Рэнди Брезник собрал аншлаг в Киеве.
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Источник: 24 Канал
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