Выпуск новостей за 14:00: Смерть учительницы во время пожара в Одессе. Денисова посетила Маркива
В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 14:00 – один человек погиб в масштабном пожаре в центре Одессы, еще 18 пострадавших в больнице, среди них дети. Местный колледж пылает уже четвертый час. А в исправительной колонии "Опера", что в Итальянском Милане, украинский омбудсмен Людмила Денисова встретилась с Виталием Маркивым – добровольцем Национальной гвардии.
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