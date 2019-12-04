Выпуск новостей за 14:00: Смерть учительницы во время пожара в Одессе. Денисова посетила Маркива

В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 14:00 – один человек погиб в масштабном пожаре в центре Одессы, еще 18 пострадавших в больнице, среди них дети. Местный колледж пылает уже четвертый час. А в исправительной колонии "Опера", что в Итальянском Милане, украинский омбудсмен Людмила Денисова встретилась с Виталием Маркивым – добровольцем Национальной гвардии.

Также в выпуске: На админграницах с Крымом СБУ задержали оккупационного политика и члена партии Путина – Игоря Кучерявого. Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская прекратила голодовку. Верховная Рада предоставила добровольцам статус участников боевых действий.