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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 14:00: Смерть учительницы во время пожара в Одессе. Денисова посетила Маркива

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 14:00 – один человек погиб в масштабном пожаре в центре Одессы, еще 18 пострадавших в больнице, среди них дети. Местный колледж пылает уже четвертый час. А в исправительной колонии "Опера", что в Итальянском Милане, украинский омбудсмен Людмила Денисова встретилась с Виталием Маркивым – добровольцем Национальной гвардии.

      Также в выпуске:

      На админграницах с Крымом СБУ задержали оккупационного политика и члена партии Путина – Игоря Кучерявого.

      Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская прекратила голодовку.

      Верховная Рада предоставила добровольцам статус участников боевых действий.

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      Теги: Новости Одессы Виталий Маркий Выпуск новостей
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