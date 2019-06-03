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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 14:00: Состояние мальчика, раненного полицейскими. Погода в Украине

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 14:00 – врачи не смогли извлечь пулю из головы раненого полицейскими мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, никаких прогнозов врачи не дают. В Украину возвращается ненастье: большинство территорий накроют дожди, грозы, да еще и с порывами ветра. Осадки ожидаются почти во всех областях.

      Также в выпуске:

      Причиной трагедии во время рок-фестиваля "Козак-фест" на Днепропетровщине могли стать ненадлежащие крепления конструкции.

      В сети появилось уже второе видео по поводу плана аннексии Буковины Румынией. Этот ролик стал ответом военному прокурору Анатолию Матиосу.

      В Гааге состоятся слушания Международного суда ООН относительно финансирования терроризма Россией.

      Чем планируют заниматься депутаты на этой пленарной неделе.

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      Теги: Непогода в Украине Полицейские подстрелили ребенка Новости Киева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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