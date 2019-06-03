Выпуск новостей за 14:00: Состояние мальчика, раненного полицейскими. Погода в Украине

В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 14:00 – врачи не смогли извлечь пулю из головы раненого полицейскими мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, никаких прогнозов врачи не дают. В Украину возвращается ненастье: большинство территорий накроют дожди, грозы, да еще и с порывами ветра. Осадки ожидаются почти во всех областях.

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Источник: 24 канал