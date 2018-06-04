Выпуск новостей за 14:00: Стрельба в Киеве. Перекрытие дороги
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 14:00 – в селе Гореничи под Киевом обстреляли авто киевского криминального авторитета Александра Лищенко. В Одессе люди с самого утра блокируют одну из крупнейших дорог города – Тираспильськое шоссе.
Также в выпуске:
В квартиру арестованного главреда "РИА Новости" Кирилла Вышинского накануне ворвались неизвестные, похитили документы и ценные вещи.
Роману Сущенко, которого задержали в Москве почти два года назад, сегодня объявят приговор.
В Москве задержали гражданина Украины.
Источник: 24 Канал
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