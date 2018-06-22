Выпуск новостей за 14:00: В Киеве сгорели киоски. Кольченко разрешили свидание

Выпуск новостей за 14:00: В Киеве сгорели киоски. Кольченко разрешили свиданиеВыпуск новостей 17 Читати новину українською
В выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 14:00 – в Киеве ночью возле станции метро Осокорки сгорело 11 киосков. По словам свидетелей, около трех ночи трое мужчин в масках забросали киоски бутылками с зажигательной смесью. Кольченко позволили трехдневное свидание с матерью и начали приносить письма. Также пленник требует встречи с украинским омбудсменом – Людмилой Денисовой.
Также в выпуске:
В Украине чтят память жертв войны, ровно 77 лет назад в четыре часа утра немецкая авиация начала бомбить Киев.
В Соломенском районе Киева неизвестные бросили коктейль Молотова в отделении "Ощадбанка".
Суд выбирать меру пресечения женщине, которая пыталась продать своих детей.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии