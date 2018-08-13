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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 14:00: Возвращение скандального врача. Инцидент в Испании во время фестиваля

Выпуск новостей 5 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 14:00 – скандального врача из Института рака, которая отказалась лечить больного АТОвца, вернули на работу. Анну Губареву назначили ответственной за одно из самых прибыльных направлений – клинические испытания в Институте рака. В городе Виго в Испании во время музыкального фестиваля O Marisquino под посетителями провалилась конструкция

Также в выпуске:

Раскопки на Почтовой продолжат другие археологи.

В Румынии третий день продолжаются антиправительственные протесты.

На Днепропетровщине местный житель случайно обнаружил тайник оружия и взрывчатки.

 

Теги: Музыка Фестивали Коррупция Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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