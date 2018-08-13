Выпуск новостей за 14:00: Возвращение скандального врача. Инцидент в Испании во время фестиваля

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 14:00 – скандального врача из Института рака, которая отказалась лечить больного АТОвца, вернули на работу. Анну Губареву назначили ответственной за одно из самых прибыльных направлений – клинические испытания в Институте рака. В городе Виго в Испании во время музыкального фестиваля O Marisquino под посетителями провалилась конструкция

Также в выпуске: Раскопки на Почтовой продолжат другие археологи. В Румынии третий день продолжаются антиправительственные протесты. На Днепропетровщине местный житель случайно обнаружил тайник оружия и взрывчатки.