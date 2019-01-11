Выпуск новостей за 14:00: Выход войска США из Сирии. Необычный музей в Харьковской области

В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 14:00 – США все же выводит войска из Сирии. Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция против "Исламского государства" уже начала процесс выхода. Необычный музей, посвященный российско-украинской войне, открыли в сельской школе на Харьковщине. Неравнодушные местные свозили туда военные артефакты с Донбасса и мастерили экспозицию.

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