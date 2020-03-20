Выпуск новостей за 14:00: Выздоровел первый больной коронавирусом украинец. Стычки в Харькове

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 14:00 – первый украинец, который заболел коронавирусом, выздоровел. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Закрытие метро спровоцировало в Харькове коллапс с проездом, особенно в часы пик. В одном из вагонов трамвая пассажиры во время столкновений разбили стекло.

Также в выпуске: Количество больных на коронавирус в Украине увеличилось до 26. Премьер хочет увеличить власть президента на время карантина. Общественный транспорт Ужгорода прекращает работу. На Житомирщине полиция составила админпротокол на двух блогеров, которые выдавали себя за инфицированных коронавирусом.