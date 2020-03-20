15:30
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Выпуск новостей за 14:00: Выздоровел первый больной коронавирусом украинец. Стычки в Харькове

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 14:00 – первый украинец, который заболел коронавирусом, выздоровел. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Закрытие метро спровоцировало в Харькове коллапс с проездом, особенно в часы пик. В одном из вагонов трамвая пассажиры во время столкновений разбили стекло.

      Также в выпуске:

      Количество больных на коронавирус в Украине увеличилось до 26.

      Премьер хочет увеличить власть президента на время карантина.

      Общественный транспорт Ужгорода прекращает работу.

      На Житомирщине полиция составила админпротокол на двух блогеров, которые выдавали себя за инфицированных коронавирусом.

      Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      сегодня
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Маниакальный ажиотаж вокруг туалетной бумаги: почему
      Зоя Казанжи
      сегодня , 13:05 Украина на карантине: вырастут ли тарифы на такси
      Світлана Попова
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      сегодня , 12:15 Новости о коронавирусе 20 марта: Киев в шаге от чрезвычайной ситуации, выздоровел первый больной
      Соломія Ніколайчук
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук