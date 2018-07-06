Выпуск новостей за 14:00: Взрыв авто в Харькове. Памятка для Трампа

Выпуск новостей за 14:00: Взрыв авто в Харькове. Памятка для ТрампаВыпуск новостей 34 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 14:00 – в центре Харькова взорвали авто местного бизнесмена. Иномарка принадлежит гендиректору фармацевтической компании "Здоровье" Александру Доровскому. В машине был он, его охранник и водитель. Все отделались легкими повреждениями и шоком. Перед встречей с Владимиром Путиным для Дональда Трампа разработали специальную памятку.
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