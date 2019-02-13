Выпуск новостей за 14:00: Взрыв канализационного люка во Львове. Первый комментарий Мангера

В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 14:00 – во Львове взрыв канализационного люка повредил окна квартир и травмировал 26-летнего парня. Впервые на суде заговорил Владислав Мангер, который утверждает, что не понимает, почему его подозревают в этом деле.

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