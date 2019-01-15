Выпуск новостей за 14:00: Законопроект о переходе в ПЦУ. Задержание на акции в Одессе

В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 14:00 – депутаты на этой неделе собираются утвердить процедуру перехода из Московского патриархата к поместной церкови. Законопроект уже зарегистрирован. В Одессе акция в поддержку украинских моряков закончилась задержанием двух ее участников. Нарушители бросили банку с красной краской в нацгвардейцев, их привлекли к административной ответственности.

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