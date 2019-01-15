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      Выпуск новостей за 14:00: Законопроект о переходе в ПЦУ. Задержание на акции в Одессе

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 14:00 – депутаты на этой неделе собираются утвердить процедуру перехода из Московского патриархата к поместной церкови. Законопроект уже зарегистрирован. В Одессе акция в поддержку украинских моряков закончилась задержанием двух ее участников. Нарушители бросили банку с красной краской в нацгвардейцев, их привлекли к административной ответственности.

      Также в выпуске:

      В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение.

      Парламент Великобритании сегодня будет решать вопрос о Brexit.

      В Польше почтили память мэра Гданьска Павла Адамовича.

      Теги: Выпуск новостей Законодательство Православная церковь Украины Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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