Выпуск новостей за 14:00: Жестокое убийство в Киеве. Раненый оператор вернулся домой

В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 14:00 – в правительственном квартале в Киеве нашли мужчину, на которого напали с ножом. Отец бизнесмена рассказал, что это было умышленное убийство. В Кривом Роге во время военных учений ранили оператора интернет-портала, лечение в госпиталях проходило более полугода.

Также в выпуске: В Житомирской области 8 человек отравились угарным газом. Поджог венгерского центра квалифицировали как теракт. В Украине завершился газовый кризис.