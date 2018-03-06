Выпуск новостей за 14:00: Жестокое убийство в Киеве. Раненый оператор вернулся домой
Выпуск новостей 15:49, 6 марта 105 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 14:00 – в правительственном квартале в Киеве нашли мужчину, на которого напали с ножом. Отец бизнесмена рассказал, что это было умышленное убийство. В Кривом Роге во время военных учений ранили оператора интернет-портала, лечение в госпиталях проходило более полугода.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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