Выпуск новостей за 15:00: Первые задержания в Киеве. Молодежный форум в Киеве
В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 15:00 – двоих мужчин задержали правоохранители возле митинга по поводу Собора: один пытался пройти к людям с ножом, другой с нунчаками. Futuremakers Forum проходил на столичном Олимпийском стадионе и открылся он утренней пробежкой на морозе, в которой принимали участие украинские политики и бизнесмены.
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Источник: 24 канал
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