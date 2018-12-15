Выпуск новостей за 15:00: Первые задержания в Киеве. Молодежный форум в Киеве

В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 15:00 – двоих мужчин задержали правоохранители возле митинга по поводу Собора: один пытался пройти к людям с ножом, другой с нунчаками. Futuremakers Forum проходил на столичном Олимпийском стадионе и открылся он утренней пробежкой на морозе, в которой принимали участие украинские политики и бизнесмены.

Также в выпуске: В Киеве продолжается Объединительный собор по созданию единой поместной церкви. После обвала дома в Фастове спасатели достали тела двух человек. Первая смерть от гриппа: на Харьковщине умер 9-летний ребенок. На линии фронта произошло 10 обстрелов со стороны врага за сутки и один раненний украинский военный.