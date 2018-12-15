16:33
15 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бакланы разрушили стадион. Прихоти Рогозина
      Вєсті Кремля
      23:12, 14 декабря
      Вести.UA: Истинная сущность Рыбака. Фиговое правосудие
      Вєсті.UA
      22:22, 14 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Выпуск новостей за 15:00: Первые задержания в Киеве. Молодежный форум в Киеве

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 15:00 – двоих мужчин задержали правоохранители возле митинга по поводу Собора: один пытался пройти к людям с ножом, другой с нунчаками. Futuremakers Forum проходил на столичном Олимпийском стадионе и открылся он утренней пробежкой на морозе, в которой принимали участие украинские политики и бизнесмены.

      Также в выпуске:

      В Киеве продолжается Объединительный собор по созданию единой поместной церкви.

      После обвала дома в Фастове спасатели достали тела двух человек.

      Первая смерть от гриппа: на Харьковщине умер 9-летний ребенок.

      На линии фронта произошло 10 обстрелов со стороны врага за сутки и один раненний украинский военный.

      Теги: Собор Выпуск новостей Новости Киева Полиция
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      сегодня , 10:50 Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      Настя Сукач 4089
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 1818
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      сегодня , 10:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 971
      Сепаратизм, коррупция и предательство: какими были футбольные скандалы в 2018 году
      сегодня , 09:30 Сепаратизм, коррупция и предательство: какими были футбольные скандалы в 2018 году
      Михайло Гема 192
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      14 декабря , 13:30 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 6220
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук