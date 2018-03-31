Выпуск новостей за 15:00: Визит Пэрис Хилтон во Львов. Строительный бум в Украине

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 15:00 – приезд Пэрис Хилтон во Львов вызвал ажиотаж. Вместе со звездой прилетел и ее жених актер Крис Зилка, дедушка которого был украинцем. В Украине в 2017 году в эксплуатацию ввели более 10 миллионов квадратных метров жилья.

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