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Выпуск новостей за 15:00: Визит Пэрис Хилтон во Львов. Строительный бум в Украине

Выпуск новостей 10 Читати новину українською

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 15:00 – приезд Пэрис Хилтон во Львов вызвал ажиотаж. Вместе со звездой прилетел и ее жених актер Крис Зилка, дедушка которого был украинцем. В Украине в 2017 году в эксплуатацию ввели более 10 миллионов квадратных метров жилья.

Также в выпуске:

На фронте погиб украинский военнослужащий, а российские оккупационные войска продвинулись вперед на Светлодарской дуге. Пасхальное перемирие продержалось всего 10 минут.

История про бойца, который в 19 лет стал командиром.

До конца суток чиновники должны задекларировать имущество за 2017, а США вновь призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для активистов.

В Польше на въезде в Украину в очередях стоят сотни машин.

Карлес Пучдемон попросил Ангелу Меркель не выдавать его Испании.

Теги: Недвижимость Новости Львова Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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