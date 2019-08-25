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      Выпуск новостей за 15:00: Забег в память о погибших военных. Обвал моста в Харькове

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 15:00 – в Киеве на Трухановом острове прошел забег в память о погибших на Донбассе военных. К мероприятию присоединились более 300 участников. В Харькове возле Окружной дороги обвалилась часть моста. К счастью, обошлось без жертв.

      Также в выпуске:

      На детской площадке в Днепре дети облили бензином 8-летнего мальчика и подожгли. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

      В США из-за молнии в больницу попали шесть человек.

      Противостояние с полицейскими в Гонконге вспыхнуло с новой силой: в центре активисты начали строить баррикады и жечь костры.

      В киевском метро на десяти станциях больше не будут продавать и не будут пополнять электронные карточки для проезда

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Выпуск новостей Новости Харькова Новости Киева
      Источник: 24 канал
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