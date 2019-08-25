Выпуск новостей за 15:00: Забег в память о погибших военных. Обвал моста в Харькове
В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 15:00 – в Киеве на Трухановом острове прошел забег в память о погибших на Донбассе военных. К мероприятию присоединились более 300 участников. В Харькове возле Окружной дороги обвалилась часть моста. К счастью, обошлось без жертв.
Также в выпуске:
На детской площадке в Днепре дети облили бензином 8-летнего мальчика и подожгли. Сейчас пострадавший находится в реанимации.
В США из-за молнии в больницу попали шесть человек.
Противостояние с полицейскими в Гонконге вспыхнуло с новой силой: в центре активисты начали строить баррикады и жечь костры.
В киевском метро на десяти станциях больше не будут продавать и не будут пополнять электронные карточки для проезда
Выбор редакции
-
"Шахтер" прогнозируемо поиздевался над "Мариуполем" и отпраздновал 150-летие Донецка: видеосегодня , 21:30
-
Украинские гимнастки выиграли три золота и бронзу на Кубке мирового вызова: видеосегодня , 21:00
-
Словами ко Дню Независимости Зеленский довел до истерики российских пропагандистовсегодня , 20:53