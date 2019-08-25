Выпуск новостей за 15:00: Забег в память о погибших военных. Обвал моста в Харькове

В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 15:00 – в Киеве на Трухановом острове прошел забег в память о погибших на Донбассе военных. К мероприятию присоединились более 300 участников. В Харькове возле Окружной дороги обвалилась часть моста. К счастью, обошлось без жертв.

Также в выпуске: На детской площадке в Днепре дети облили бензином 8-летнего мальчика и подожгли. Сейчас пострадавший находится в реанимации. В США из-за молнии в больницу попали шесть человек. Противостояние с полицейскими в Гонконге вспыхнуло с новой силой: в центре активисты начали строить баррикады и жечь костры. В киевском метро на десяти станциях больше не будут продавать и не будут пополнять электронные карточки для проезда

Источник: 24 канал