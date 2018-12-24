Выпуск новостей за 15:00: "Заминирование" в Одессе. Угроза повторного цунами в Индонезии
В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 15:00 – одесские правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании автостанции "Привоз", а затем и железнодорожного вокзала. Кинологи и взрывотехники угрозы не обнаружили. Страшная стихия в Индонезии унесла жизни уже более 300 человек, продолжаются спасательные операции. Синоптики предупреждают, что цунами могут повториться.
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Источник: 24 канал
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