Выпуск новостей за 15:00: "Заминирование" в Одессе. Угроза повторного цунами в Индонезии

В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 15:00 – одесские правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании автостанции "Привоз", а затем и железнодорожного вокзала. Кинологи и взрывотехники угрозы не обнаружили. Страшная стихия в Индонезии унесла жизни уже более 300 человек, продолжаются спасательные операции. Синоптики предупреждают, что цунами могут повториться.

Также в выпуске: Самые громкие события года в Украине, связанные с борьбой с коррупцией. Масштабная авария в Индии: из-за густого тумана на трассе столкнулись 50 автомобилей, восемь человек погибли. Погода на католическое Рождество: синоптики обещают вьюги и метели.