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      Выпуск новостей за 15:00: "Заминирование" в Одессе. Угроза повторного цунами в Индонезии

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 15:00 – одесские правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании автостанции "Привоз", а затем и железнодорожного вокзала. Кинологи и взрывотехники угрозы не обнаружили. Страшная стихия в Индонезии унесла жизни уже более 300 человек, продолжаются спасательные операции. Синоптики предупреждают, что цунами могут повториться.

      Также в выпуске:

      Самые громкие события года в Украине, связанные с борьбой с коррупцией.

      Масштабная авария в Индии: из-за густого тумана на трассе столкнулись 50 автомобилей, восемь человек погибли.

      Погода на католическое Рождество: синоптики обещают вьюги и метели.

      Теги: Цунами в Индонезии Новости Одессы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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