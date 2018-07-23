Выпуск новостей за 16:00: Агенты России в Эстонии. Потоп в Киеве

В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 16:00 – глава Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, не называя фамилий, его ведомству удалось обнаружить в стране группу "агентов влияния" России, среди которых журналисты, дипломаты, бизнесмены. В Киеве из-за ливня затопило дорогу возле метро Левобережная, вода поднялась более чем на 30 сантиметров.

Также в выпуске: Дело Павла Гриба в России отправили на доработку из-за ошибки прокурора.



Владельца маршрутки, в которой погибли 10 человек, отправили под домашний арест.



Для предполагаемого убийцы Ирины Ноздровской прокуроры могут требовать пожизненное заключение.



Ситуация на фронте.