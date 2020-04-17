Выпуск новостей за 16:00: Дезинфицирующий тоннель в Днепре. Ослабление карантина в Дании

В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 16:00 – в Днепре тестируют дезинфицирующий тоннель. Конструкцию установили у входа в областной совет. Депутатов обливают раствором на основе коллоидного серебра. С 20 апреля в Дании позволят открыться парикмахерским, салонам красоты и автошколам. Однако ограничения еще будут действовать для ресторанов, баров и спортзалов.

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