22:54
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Выпуск новостей за 16:00: Дезинфицирующий тоннель в Днепре. Ослабление карантина в Дании

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 16:00 – в Днепре тестируют дезинфицирующий тоннель. Конструкцию установили у входа в областной совет. Депутатов обливают раствором на основе коллоидного серебра. С 20 апреля в Дании позволят открыться парикмахерским, салонам красоты и автошколам. Однако ограничения еще будут действовать для ресторанов, баров и спортзалов.

      Также в выпуске: 

      Известный уличный художник Бэнкси нашел применение своему таланту дома. Он разрисовал собственную ванную комнату. В ней разместил девять крыс, которые якобы устроили внутри беспорядок.

      Больной COVID-19 ректор духовной академии при Киево-Печерской Лавре извинился перед теми, кого заразил. Об этом епископ Сильвестор написал у себя на фейсбук-странице.

      В Киеве ограничат доступ к городским кладбищам. По словам мэра города Виталия Кличко, исключение составляют захоронения. Однако похороны должны проходить с соблюдением норм, установленных во время карантина.

      США предоставят Украине помощь на более 9 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом. Финансы направят на подготовку лабораторных систем, диагностику и оказание технической поддержки.

      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости Днепра Дания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 21:15 Для ценителей правильного питания: рецепт диетического тыквенного кулича
      Світлана Фус
      сегодня , 21:04 Главные новости 17 апреля: загрязненный воздух в Киеве и коронавирус у командующего Нацгвардии
      Вероніка Климська