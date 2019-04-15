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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 16:00 Новый ролик Зеленского. Провокационные борды против Порошенко

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 16:00 – кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к президенту Петру Порошенко. В нем он призвал своего оппонента во втором туре президентских выборов 2019 года перейти от "я услышал" до "я сделаю". В разных городах Украины разместили провокационные борды, где изображена спина Петра Порошенко и надпись "Конец".

      Также в выпуске:

      Сегодня последний шанс у граждан подать заявление на смену места голосования во втором туре президентских выборов.

      От пули вражеского снайпера на Донбассе погиб 20-летний боец из Мариуполя Николай Волков "Смурфик", он был парамедиком.

      На дорогах Ровненской области пьяный водитель на иностранной регистрации убегал от полиции и таранил их машину, полицейским пришлось стрелять.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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