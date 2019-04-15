Выпуск новостей за 16:00 Новый ролик Зеленского. Провокационные борды против Порошенко

В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 16:00 – кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к президенту Петру Порошенко. В нем он призвал своего оппонента во втором туре президентских выборов 2019 года перейти от "я услышал" до "я сделаю". В разных городах Украины разместили провокационные борды, где изображена спина Петра Порошенко и надпись "Конец".

Также в выпуске: Сегодня последний шанс у граждан подать заявление на смену места голосования во втором туре президентских выборов. От пули вражеского снайпера на Донбассе погиб 20-летний боец из Мариуполя Николай Волков "Смурфик", он был парамедиком. На дорогах Ровненской области пьяный водитель на иностранной регистрации убегал от полиции и таранил их машину, полицейским пришлось стрелять.

Источник: 24 канал