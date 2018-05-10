Выпуск новостей за 16:00: Оползень на Закарпатье. Скандал в Кривом Роге
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 16:00 – на Закарпатье оползень уничтожил два дома. В Кривом Роге 9 мая пели песни о русских солдатах в Сирии.
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Суд в Гааге обязал Россию выплатить украинским компаниям компенсацию за аннексию Крыма.
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Петр Порошенко встретился с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель в немецком Аахене.
Источник: 24 Канал
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