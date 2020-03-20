Выпуск новостей за 16:00: Остановка транспорта в Чернигове. Чрезвычайная ситуация в Днепре
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 16:00 – в Чернигове полностью останавливают работу общественного транспорта на время карантина. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко. Из-за вспышки коронавируса на Днепропетровщине объявили режим чрезвычайной ситуации. Вчера в области обнаружили 2 случая заболевания.
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