16:50
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Выпуск новостей за 16:00: Остановка транспорта в Чернигове. Чрезвычайная ситуация в Днепре

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 16:00 – в Чернигове полностью останавливают работу общественного транспорта на время карантина. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко. Из-за вспышки коронавируса на Днепропетровщине объявили режим чрезвычайной ситуации. Вчера в области обнаружили 2 случая заболевания.

      Также в выпуске:

      В одном из вагонов трамвая в Харькове пассажиры во время потасовки разбили стекло.

      Полиция составила админпротокол на двух блогеров, которые выдавали себя за инфицированных коронавирусом.

      Первый украинец, заболевший коронавирусом, выздоровел. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

      Пить много воды и задерживать воздух: медики опровергли фейки о защите от коронавируса
      сегодня
      Теги: Новости Днепра Новости Чернигова Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:36 Как наказывают за нарушение карантина в мире и в Украине: инфографика
      Анна Запотоцька
      сегодня , 15:39 Новости о коронавирусе 20 марта: Киев в шаге от чрезвычайной ситуации, выздоровел первый больной
      Соломія Ніколайчук
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      13 марта , 12:50 Биокамин в квартире: плюсы, минусы, проблемы при использовании и замена биокамина
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук