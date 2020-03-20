Выпуск новостей за 16:00: Остановка транспорта в Чернигове. Чрезвычайная ситуация в Днепре

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 16:00 – в Чернигове полностью останавливают работу общественного транспорта на время карантина. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко. Из-за вспышки коронавируса на Днепропетровщине объявили режим чрезвычайной ситуации. Вчера в области обнаружили 2 случая заболевания.

Также в выпуске: В одном из вагонов трамвая в Харькове пассажиры во время потасовки разбили стекло. Полиция составила админпротокол на двух блогеров, которые выдавали себя за инфицированных коронавирусом. Первый украинец, заболевший коронавирусом, выздоровел. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.