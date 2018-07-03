Выпуск новостей за 16:00: Отравление детей в Киевской области. Выговор Холодницкому

Выпуск новостей за 16:00: Отравление детей в Киевской области. Выговор ХолодницкомуВыпуск новостей 18 Читати новину українською
В выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 16:00 – в частном лагере близ Переяслав-Хмельницкого отравились 12 детей, восьмилетняя девочка находится в коме в реанимации. Квалификационно-дисциплинарная комиссия предлагает наказать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого выговором, среди причин – систематическое давление на подчиненных прокуроров, суд и свидетелей
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Источник: 24 канал
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