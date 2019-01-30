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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 16:00: Переход приходов на Львовщине в ПЦУ. Непогода в Европе

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 16:00 – в Сокальском районе на Львовщине не осталось ни следа от русской церкви: все приходы Московского патриархата перешли в состав Православной церкви Украины. 40 тысяч домов во Франция остались без электричества из-за сильных снегопадов. Из-за стихии ученики некоторых британских школ вынуждены оставаться на каникулах.

      Также в выпуске:

      Рассмотрение дела митрополита Симеона, который подал в суд на главу УПЦ МП Онуфрия, перенесли из-за болезни судьи.

      Из-за аварии на коллекторе жители Бердянска уже третьи сутки без воды, ремонтные работы в городе продолжаются до сих пор.

      Украинский политик Роман Бессмертный принес документы в Центризбирком.

      Правительство обязало "Нафтогаз" установить счетчики на голубое топливо за счет предприятия.

       

      Теги: Новости Львова Европа Православная церковь Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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