Выпуск новостей за 16:00: Переход приходов на Львовщине в ПЦУ. Непогода в Европе

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 16:00 – в Сокальском районе на Львовщине не осталось ни следа от русской церкви: все приходы Московского патриархата перешли в состав Православной церкви Украины. 40 тысяч домов во Франция остались без электричества из-за сильных снегопадов. Из-за стихии ученики некоторых британских школ вынуждены оставаться на каникулах.

Также в выпуске: Рассмотрение дела митрополита Симеона, который подал в суд на главу УПЦ МП Онуфрия, перенесли из-за болезни судьи. Из-за аварии на коллекторе жители Бердянска уже третьи сутки без воды, ремонтные работы в городе продолжаются до сих пор. Украинский политик Роман Бессмертный принес документы в Центризбирком. Правительство обязало "Нафтогаз" установить счетчики на голубое топливо за счет предприятия.