Выпуск новостей за 16:00: Пожар в Киево-Печерской Лавре. Голосование за соглашение Brexit

В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 16:00 – на территории архитектурного комплекса Киево-Печерской лавры возник пожар. Горел не сам храм, а помещение на территории комплекса. Лавру хотел сжечь бездомный, его уже задержали. Парламент Великобритании сегодня будет решать, каким образом расстаться с ЕС, Тереза Мэй призывает, чтобы депутаты проголосовали за соглашение.

Также в выпуске: Двенадцати украинским пленным морякам продлили меру пресечения до 24 апреля. В Польше чтят память мэра Гданьска Павла Адамовича. Кинотеатр "Киев" могут закрыть, скандал продолжается уже почти месяц.