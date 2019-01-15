Выпуск новостей за 16:00: Пожар в Киево-Печерской Лавре. Голосование за соглашение Brexit
В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 16:00 – на территории архитектурного комплекса Киево-Печерской лавры возник пожар. Горел не сам храм, а помещение на территории комплекса. Лавру хотел сжечь бездомный, его уже задержали. Парламент Великобритании сегодня будет решать, каким образом расстаться с ЕС, Тереза Мэй призывает, чтобы депутаты проголосовали за соглашение.
Также в выпуске:
Двенадцати украинским пленным морякам продлили меру пресечения до 24 апреля.
В Польше чтят память мэра Гданьска Павла Адамовича.
Кинотеатр "Киев" могут закрыть, скандал продолжается уже почти месяц.
Источник: 24 канал
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