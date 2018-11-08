Выпуск новостей за 16:00: Расследование по делу убийства Гандзюк. Убийство в Одессе

В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 16:00 – начала работу временная следственная комиссия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов. В Одессе полицейские застрелили мужчину, чтобы спасти свою жизнь. Подозреваемый в убийстве напал на полицейских с топором, когда те пришли в квартиру, где, вероятно, жил мужчина.

Также в выпуске: Samsung представил инновационный смартфон. Владельцы "евроблях" прекращают митинг под парламентом. Рада поддержала дешёвую растаможку автомобилей на "евробляхах".