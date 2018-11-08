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      Выпуск новостей за 16:00: Расследование по делу убийства Гандзюк. Убийство в Одессе

      Выпуск новостей 81 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 16:00 – начала работу временная следственная комиссия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов. В Одессе полицейские застрелили мужчину, чтобы спасти свою жизнь. Подозреваемый в убийстве напал на полицейских с топором, когда те пришли в квартиру, где, вероятно, жил мужчина.

      Также в выпуске:

      Samsung представил инновационный смартфон.

      Владельцы "евроблях" прекращают митинг под парламентом.

      Рада поддержала дешёвую растаможку автомобилей на "евробляхах".

      Теги: Новости Украины Верховная Рада Екатерина Гандзюк Новости Херсона Жертвы Новости Одессы Полиция Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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