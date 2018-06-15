Выпуск новостей за 16:00: Смерть ребенка от удара током. Лицензирование врачей

В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 16:00 – на Львовщине десятилетний мальчик погиб от удара током. В Украине введут обязательное лицензирование врачей.

Также в выпуске: Состояние детей, которые пострадали от взрыва авто в Киеве. Почти три десятка человек вызволили из рабства одесские правоохранители. Среди освобожденных – женщина на восьмом месяце беременности, за все время она ни разу не проходила медицинское обследование. Последние новости с фронта. Украинскую омбудсменку Людмилу Денисову не пустили к Олегу Сенцову. 38 стран призвали Генсека ООН посодействовать освобождению Олега Сенцова.