Выпуск новостей за 16:00: Смерть ребенка от удара током. Лицензирование врачей
В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 16:00 – на Львовщине десятилетний мальчик погиб от удара током. В Украине введут обязательное лицензирование врачей.
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Источник: 24 канал
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