18:13
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
28°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 16:00: Смерть ребенка от удара током. Лицензирование врачей

Выпуск новостей 18 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 16:00 – на Львовщине десятилетний мальчик погиб от удара током. В Украине введут обязательное лицензирование врачей.

Также в выпуске:

Состояние детей, которые пострадали от взрыва авто в Киеве.

Почти три десятка человек вызволили из рабства одесские правоохранители. Среди освобожденных – женщина на восьмом месяце беременности, за все время она ни разу не проходила медицинское обследование.

Последние новости с фронта.

Украинскую омбудсменку Людмилу Денисову не пустили к Олегу Сенцову.

38 стран призвали Генсека ООН посодействовать освобождению Олега Сенцова.

Теги: Дети Жертвы Новости Львова Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
сегодня, 18:01 Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
1718
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сегодня, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 962
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сегодня, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 98
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сегодня, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 994
Покупатели против мошенников: как отстоять свои права у продавцов и сервисов
сегодня, 14:01 Покупатели против мошенников: как отстоять свои права у продавцов и сервисов
Яніна Ткачук 188
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук