Выпуск новостей за 16:00: Суд над Тимофеем Нагорным. Проверка видеонаблюдения в школах

В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 16:00 – Бывшего мужа Лидии Подкопаевой Тимофея Нагорного взяли под стражу до 30 ноября без права внесения залога. Его подозревают в государственной измене и мошенничестве. Из-за массового убийства в колледже оккупированной Керчи – в Киеве собираются проверить эффективность видеонаблюдения в столичных учебных заведениях.

Также в выпуске: В Киеве уже планируют строить музей Революции достоинства, а следственный эксперимент на месте расстрелов до сих пор не начинали. Отныне пользоваться "евробляхами" – законно, если автомобиль находится в Украине транзитом. Украинские ветераны завоевали золото на "Играх непобежденных" в Сиднее.