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      Выпуск новостей за 16:00: Военные учения на Черниговщине. Мера пресечения Продану

      Выпуск новостей 43 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 16:00 – на Черниговщине, начались военные тактические учения по боевой стрельбе. Бойцы отрабатывали уничтожение противника с различных видах боя в условиях наступления противника и отражения его атаки. В столице начали избирать меру пресечения бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

      Также в выпуске:

      Журналист Джамаль Хашогги до своей гибели планировал создать молодежное онлайн-движение против власти.

      Украина добивается встречи с пленными моряками.

      Порошенко просит депутатов прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией

      Теги: Судьи Новости Киева Новости Чернигова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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