Выпуск новостей за 16:00: Военные учения на Черниговщине. Мера пресечения Продану
Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 16:00 – на Черниговщине, начались военные тактические учения по боевой стрельбе. Бойцы отрабатывали уничтожение противника с различных видах боя в условиях наступления противника и отражения его атаки. В столице начали избирать меру пресечения бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану.
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Источник: 24 канал
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