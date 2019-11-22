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      Выпуск новостей за 16:00: Возле Одессы перевернулся корабль. Взрыв в Киеве

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 16:00 – в Одессе из-за сильного ветра с якоря сорвался сухогруз "Делфи" под флагом Молдовы. В Киеве на улице Олеся Гончара 21 ноября прогремел взрыв в многоквартирном доме. Известно, что в этом же доме имеет квартиру экс-нардеп Ирина Луценко.

      Также в выпуске:

      Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Будет голодать, пока не восстановят следствие по делам Майдана.

      Из-за обстрелов боевиков на Донбассе трое украинских военных получили ранения.

      В Киеве протест из-за застройки в Протасовом Яру.

      Единственный кандидат на должность главы Госкино Юлия Синькевич не прошла собеседование с комиссией Нацагентства по вопросам госслужбы.

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      Теги: Новости Одессы Взрыв Выпуск новостей
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