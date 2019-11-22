Выпуск новостей за 16:00: Возле Одессы перевернулся корабль. Взрыв в Киеве
В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 16:00 – в Одессе из-за сильного ветра с якоря сорвался сухогруз "Делфи" под флагом Молдовы. В Киеве на улице Олеся Гончара 21 ноября прогремел взрыв в многоквартирном доме. Известно, что в этом же доме имеет квартиру экс-нардеп Ирина Луценко.
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